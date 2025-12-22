Гастроэнтеролог определила оптимальное время последней чашки кофе
Следует также иметь в виду, что во время беременности при приеме гормональных контрацептивов и в пожилом возрасте метаболизм замедляется, поэтому действие кофеина длится дольше.
При регулярном употреблении развивается привыкание к кофе. При этом бодрящий эффект ослабевает, а зависимость от утренней чашки усиливается. Поэтому специалист предложила делать "кофейные перерывы" на один-два дня. Эта мера поможет восстановить чувствительность рецепторов.
Для тех, кто не может обойтись без чашки кофе вечером, врач рекомендует выбирать варианты без кофеина. Эти напитки также подходят для людей с тревогой, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, нарушениями сна, а также для беременных женщин, сообщает портал fakti.bg.
