Гастроэнтеролог определила оптимальное время последней чашки кофе

По ее словам, кофеин задерживается в организме от восьми до десяти часов. Чтобы избежать нарушения сна, лучше всего выпить последний стакан бодрящего напитка за 14-15 часов, а еще раньше - для тех, у кого повышенная чувствительность.Следует также иметь в виду, что во время беременности при приеме гормональных контрацептивов и в пожилом возрасте метаболизм замедляется, поэтому действие кофеина длится дольше.При регулярном употреблении развивается привыкание к кофе. При этом бодрящий эффект ослабевает, а зависимость от утренней чашки усиливается. Поэтому специалист предложила делать "кофейные перерывы" на один-два дня. Эта мера поможет восстановить чувствительность рецепторов.Для тех, кто не может обойтись без чашки кофе вечером, врач рекомендует выбирать варианты без кофеина. Эти напитки также подходят для людей с тревогой, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, нарушениями сна, а также для беременных женщин, сообщает портал fakti.bg.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки