Врач рассказала, что делать, если ребёнок проглотил мишуру

Новогодние праздники наполняют дома яркими украшениями, но блестящая мишура может стать источником опасности для маленьких детей.Врач-педиатр Ксения Налегач в интервью изданию «Газета.Ru» рассказала о том, как действовать родителям, если ребёнок проглотил праздничное украшение.По словам специалиста, степень опасности зависит от типа мишуры. Старая металлизированная фольга может иметь острые края и представлять большую угрозу, в то время как современная пластиковая мишура обычно менее травматична.Существует несколько серьёзных рисков: механическое повреждение острыми краями, кишечная непроходимость при проглатывании большого количества мишуры и удушье при одновременном вдыхании и глотании.«Немедленно вызывать скорую помощь необходимо в случае, если ребёнок кашляет, хрипит, не может вдохнуть или выдохнуть, дыхание затруднено, либо ребёнок посинел и теряет сознание», – заявила врач.Если дыхание не нарушено, добавила Налегач, то родителям следует сохранять спокойствие и не пытаться самостоятельно решить проблему. Категорически запрещено вызывать рвоту или давать ребёнку еду для «проталкивания» мишуры.«Осмотрите ротовую полость. Если кончик мишуры виден, не пытайтесь вытащить её самостоятельно – можно протолкнуть глубже или травмировать ткани», – предупредила педиатр.К тревожным симптомам относятся боль в животе, тошнота и рвота, отказ от еды, кровь в стуле, отсутствие стула более суток и вздутие живота. Пластиковая мишура может быть не видна на рентгене, но врач сможет оценить риски и назначить необходимое наблюдение.«Предотвратить подобные ситуации проще, чем кажется. Украшения лучше размещать выше уровня детских рук, регулярно убирать упавшие элементы декора и спокойно объяснять ребёнку, что мишура – не игрушка», – резюмировала врач.

