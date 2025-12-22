Умирают, не подозревая, что это сердце: Самый опасный сигнал утром назвали врачи

Специалисты отмечают, что если есть "сигнальная система", то пациенту можно сказать "повезло". Хуже, когда боли и неприятные ощущения появляются утром "без видимой" причины. Человек находится на полпути к инфаркту, но при этом нормально себя чувствует и не подозревает о недуге.Зачастую уверенность в крепком здоровье у пациента появляется после того, как в артериях шеи и нижних конечностей проявлений атеросклероза врач не находит. Это действительно важные показатели."Конечно, отсутствие бляшек в осмотренных артериях обнадеживает. Но состояние артерий сердца нам неизвестно", - уточнил кардиолог Константин Крулев.Он также привел в пример случай с пациенткой, которая жаловалась на "изжогу". Женщина и не подозревала, что это может быть проблема с сердцем. Однако обследование выявило недостаточную подвижность нижней стенки сердечной мышцы.При недомогании на фоне физических нагрузок, жжении и сдавливании, важно исключить стенокардию. Это недуг, вызванный атеросклерозом одного или нескольких сосудов сердца.Врач указал на свойственные заболеванию неприятные ощущения. Первое - это боли (казалось бы, нетипичные) в верхней части живота и нижней части грудной клетки.Если неприятные ощущения возникали при ходьбе, проходили в покое, длились минуты (а не секунды и не часы), то необходимо насторожиться.При стенокардии боль локализована широко - показать ее можно ладонью или двумя ладонями, но не пальцем, также отметили врачи. Точечная боль - типична для невралгии, как и колющие боли. Кардионевроз выдают "ноющие, леденящие, пощипывающие" боли, добавил Константин Крулев в своем блоге.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки