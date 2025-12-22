Умирают, не подозревая, что это сердце: Самый опасный сигнал утром назвали врачи
Зачастую уверенность в крепком здоровье у пациента появляется после того, как в артериях шеи и нижних конечностей проявлений атеросклероза врач не находит. Это действительно важные показатели.
"Конечно, отсутствие бляшек в осмотренных артериях обнадеживает. Но состояние артерий сердца нам неизвестно", - уточнил кардиолог Константин Крулев.
Он также привел в пример случай с пациенткой, которая жаловалась на "изжогу". Женщина и не подозревала, что это может быть проблема с сердцем. Однако обследование выявило недостаточную подвижность нижней стенки сердечной мышцы.
При недомогании на фоне физических нагрузок, жжении и сдавливании, важно исключить стенокардию. Это недуг, вызванный атеросклерозом одного или нескольких сосудов сердца.
Врач указал на свойственные заболеванию неприятные ощущения. Первое - это боли (казалось бы, нетипичные) в верхней части живота и нижней части грудной клетки.
Если неприятные ощущения возникали при ходьбе, проходили в покое, длились минуты (а не секунды и не часы), то необходимо насторожиться.
При стенокардии боль локализована широко - показать ее можно ладонью или двумя ладонями, но не пальцем, также отметили врачи. Точечная боль - типична для невралгии, как и колющие боли. Кардионевроз выдают "ноющие, леденящие, пощипывающие" боли, добавил Константин Крулев в своем блоге.
