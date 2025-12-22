Врач Русакова предупредила об опасности некоторых видов хлеба
Русакова сообщила в интервью «Вечерней Москве», что разумное количество цельнозернового, бездрожжевого или черного хлеба будет полезным организму. Такой продукт является хорошим источником пищевых волокон, питающих полезную кишечную микрофлору, а также препятствующих повышению холестерина и сахара в крови.
«В 100 граммах цельнозернового и черного хлеба содержится примерно 20–25 процентов от суточной нормы грубых волокон».
Специалист подчеркнула: правильный черный хлеб готовится только из ржаной муки без использования белой. Ржаной хлеб – один из самых полезных для кишечника, а также нервной системы.
В то же время врач предупредила об опасности некоторых видов хлеба. Например, белый пшеничный батон или булочка, содержащие крайне мало клетчатки, могут способствовать всплескам уровня сахара в крови. Будучи продуктами с высоким гликемическим индексом, они могут легко привести к появлению жира на животе и лишних килограммов – в особенности, если употребляется натощак или в большом количестве.
«В промышленном хлебе, помимо всего прочего, часто содержится слишком много соли», - добавила Русакова.
Также эксперт напомнила, что далеко не всем людям можно есть ржаной хлеб. Он противопоказан при ряде патологи ЖКТ, маленьким детям.
