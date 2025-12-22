Растительные препараты небезопасны для укрепления иммунитета
Некоторые растительные препараты обладают репутацией полезных тонизирующих средств, и многие люди считают полезным принимать их для поддержания организма в сезон холодов, когда заметно снижаются тонус, уровень энергии и работоспособности, а также ослабевают иммунные ресурсы.
Медик выразил скепсис по поводу пользы подобной профилактики
«С препаратами для повышения тонуса организма необходимо быть осторожными», - констатировал Поздняков.
Специалист подчеркнул, что названные растительные средства не проверялись в клинических испытаниях, а, значит, такие препараты могут быть небезопасны для укрепления иммунитета. Клинически подтвержденных доказательств отсутствия их вреда для людей нет.
Также Андрей Поздняков высказал мнение о пользе использования средств иммуномодуляторов, которые с наступлением осени традиционно становятся популярными у населения.
«Многие специалисты ставят под сомнение эффективность иммуномодуляторов», - заявил врач.
По мнению эксперта, для поддержания организма в холодное время года может быть полезным прием витамина D – но только в случае его дефицита, который может определить только врач путем проведения соответствующего анализа крови.
В целом, постулировал инфекционист, сбалансированное питание и достаточный отдых осенью и зимой, могут принести иммунитету больше пользы нежели прием аптечных добавок.
Иллюстрация к статье:
