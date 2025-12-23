Врач раскрыла признаки «кортизолового» лица у россиян
Врач рассказал, что такое повышение гормонов часто возникает при синдроме Кушинга, когда происходит чрезмерный синтез гормонов в надпочечниках. Лица округляются из-за отека и краснеют, объяснил он.
«Отек развивается из-за перераспределения жировой ткани на лицо, шею, туловище. Могут быть и другие причины: это и длительный прием глюкокортикоидов, и опухоли гипофиза и надпочечников, приводящие к длительному повышению глюкокортикоидов в крови. Бывает и псевдокушинговый синдром, например при алкоголизме, стрессе», — рассказал Умнов.
Хирург посоветовал в таких случаях постараться убрать алкоголь, стресс, недосып, а также удалить опухоль или скорректировать дозу глюкокортикоидов. Для постановки диагноза необходимо проверить уровень адренокортикотропного гормона, кортизола эстрогенов, а далее проходить лечение под контролем эндокринолога.
Иллюстрация к статье:
