Терапевт назвал главный симптом гонконгского гриппа
Специалист подчеркнул, что заболевание начинается остро и тяжело: «Для человека, который не привился, это чревато большим количеством проблем. Насморка не будет. Кашель появится чуть позже. Настоящий грипп проходит сухо. Это красные глаза, высокая температура, интоксикация, ломота в теле, невозможность работать».
Гонконгский грипп способен в короткие сроки вызывать серьёзные осложнения, такие как пневмония или бронхит. При появлении подобных симптомов нужно обращаться за медицинской помощью.
