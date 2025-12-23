Терапевт назвал главный симптом гонконгского гриппа

Заболевание можно отличить по характерному признаку. Главным симптомом гонконгского гриппа является резкий подъём температуры до 40 градусов, при этом в первые дни у заболевшего отсутствуют насморк и кашель. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.Специалист подчеркнул, что заболевание начинается остро и тяжело: «Для человека, который не привился, это чревато большим количеством проблем. Насморка не будет. Кашель появится чуть позже. Настоящий грипп проходит сухо. Это красные глаза, высокая температура, интоксикация, ломота в теле, невозможность работать».Гонконгский грипп способен в короткие сроки вызывать серьёзные осложнения, такие как пневмония или бронхит. При появлении подобных симптомов нужно обращаться за медицинской помощью.

