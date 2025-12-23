Перечислены четыре повседневные привычки для снижения риска инсульта

Неврологи Бруно Диогенеш Иепсен и Виктор Уго Эспиндола заявили, что для снижения риска инсульта необходимо обзавестись четырьмя повседневными привычками.

Так, Иепсен призвал ежедневно контролировать заболевания, которые негативно влияют на кровоток. По его словам, если врач прописал, к примеру, лекарства от гипертонии или сахарного диабета, их ежедневный прием предотвращает закупорку артерий и замедляет их износ.

Также врач посоветовал придерживаться принципов правильного питания. Он убежден, что диета, богатая фруктами, овощами, бобовыми и клетчаткой, а также сокращение потребления соли и ультрапереработанных продуктов помогает поддерживать уровень глюкозы и холестерина в норме.

Эспиндола тем временем порекомендовал регулярно заниматься физической активностью. «Спорт помогает предотвратить такие заболевания, как гипертония, диабет и ожирение, а также улучшает качество сна», — рассказал он. Кроме того, стоит снизить уровень стресса, так как он повышает артериальное давление, нарушает гормональный баланс и затрудняет поддержание здорового образа жизни в целом, подчеркнул доктор.

