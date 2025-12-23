Эндокринолог рассказала, в каких случаях кефир может навредить

Кефир лучше не пить на ночь, иначе можно "заработать" нарушение углеводного обмена.Идеальное время для кефира - первая половина дня.Об этом рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова, комментируя недавнее исследование зарубежных ученых.Ученые пришли к выводу, что бактерии, содержащиеся в кефире, особенно Lactobacillus kefiri, могут снимать воспаление и поддерживать иммунитет. А хроническое воспаление - это один из главных "ускорителей старения", напоминает Зухра Павлова.Кефир - это живой продукт, поддерживающий работу кишечника и тем самым укрепляющий иммунитет, он прост в употреблении и мягко вписывается в рацион, пишет РГ.

