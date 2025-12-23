Названы железные признаки отменных любовников

Психотерапевт Джиджи Энгл и сексолог Аннабель Найт назвали железные признаки отменных любовников.По мнению Энгл, хорошим любовником можно считать того, для кого оргазм не становится единственной целью секса. «Великие любовники не гонятся за оргазмами, как будто это единственный способ добиться успеха в сексе», — отметила она. Другими признаками высокого мастерства в постели психотерапевт назвала умение замедлиться и проявить уважение к партнеру и его личным границам.Найт добавила, что хороших любовников отличает способность вести диалог, действовать согласно договоренностям после этого, а также быть гибкими — улавливать напряжение, нерешительность, расслабление и энтузиазм и адаптироваться к ним без подробного объяснения.

