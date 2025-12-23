PNAS: Чернила для татуировок отражаются на функции иммунной системы

Недавнее исследование доказало, что пигменты, применяемые для нанесения татуировок, не остаются на поверхности кожи, а мигрируют по организму, попадая и в лимфатические узлы, влияя на функции иммунной системы. Полка нет однозначного ответа, каков характер такого влияния. Учёные считают, что присутствие пигмента в лимфоузлах меняет местный иммунный ответ.Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, оно ставит под сомнение привычное отношение к тату как к «чисто местному» вмешательству. Учёные доказали, что нерастворимые пигменты чернил движутся в направлении лимфатической системы, где накапливаются в узлах, вызывая зримые изменения в работе иммунных клеток.Группа исследователей провела нанесение татуировок мышам на подушечки лап стандартными чёрными, красными и зелёными чернилами. С помощью высокочувствительной микроскопии удалось проследить путь пигмента после нанесения. Оказалось, что часть частиц быстро проникает в ближайшие лимфоузлы, а там их захватывают макрофаги. Эти клетки первыми отвечают на инфекцию и принимают участие в складывании стойкого иммунитета.Через сутки количество макрофагов в узле намного уменьшалось — исследователи делают вывод о гибели части клеток из?за поглощённых чернил. А пигмент обнаруживали в лимфоузлах ещё спустя два месяца. И влиял он в разных ситуациях по-своему, не линейно.При введении мРНК?вакцины против COVID?19 в область тату антительный ответ слабел. Но в случае инактивированной вакцины против гриппа локальное воспаление на фоне гибели макрофагов, напротив, усиливало иммунный ответ.Авторы подчёркивают: окончательные выводы для людей делать рано. Но точно не стоит колоть вакцины прямо по тату, да и в целом осторожнее относиться к ним, поскольку долговременное влияние чернил на организм ещё не изучено.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки