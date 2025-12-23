Как квашеная капуста влияет на сосуды и артериальное давление

Медики рекомендуют гипертоникам тщательно следить за своим рационом. Среди продуктов, способных положительно влиять на давление, кардиологи выделяют квашеную капусту. Но есть одна важная оговорка.Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кимчи или кефир, очень полезны для микрофлоры кишечника. Новые исследования показывают, что они также могут снижать артериальное давление, отмечает канал «Едим Дома» с Юлией Высоцкой».Как объясняет профессор кардиологии Виджай Кунадян, при брожении увеличивается содержание полифенолов и короткоцепочечных жирных кислот. Эти соединения помогают уменьшать воспаление и поддерживать здоровый баланс микробиоты, что положительно сказывается на состоянии сосудов. К тому же капуста богата клетчаткой, которая способна в среднем снизить давление на 2-3 мм рт. ст.Однако есть один нюанс. В традиционном рецепте квашеной капусты содержится много соли. В 100 граммах продукта может содержаться около 2 граммов соли. При этом суточная норма для гипертоников составляет около 3 граммов. Популярный врач и телеведущий Александр Мясников уточнил, что ее можно есть, если в остальных блюдах совсем не будет соли. Однако при тяжелых формах гипертонии даже небольшое количество соли может свести на нет все полезные свойства продукта.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки