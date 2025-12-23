JHM: Бытовые приборы являются источником опасности для организма

Привычные бытовые приборы часто являются скрытыми источниками ультрамелких загрязняющих частиц. Это показало новое исследование специалистов из Пусанского национального университета. Работа, обнародованная в Journal of Hazardous Materials (JHM), помогла выяснить: тостеры, аэрогрили и фены выделяют триллионы ультрамелких частиц (UFPs), которые проникают глубоко в легкие.Исследователями были проведены замеры в лабораторной камере выбросов разных устройств. Оказалось, что максимальное загрязнение исходит от тостера с выдвижным механизмом: даже без хлеба он выделяет до 1,73 триллиона частиц в минуту. Заметные выбросы зафиксированы у аэрогрилей и фенов, в первую очередь, у тех, что оснащены коллекторными электродвигателями. Но современные фены с бесщеточными моторами производят в 10–100 раз меньше частиц.Компьютерное моделирование выяснило, что эти частицы почти не задерживаются в носовой полости и оседают в глубоких отделах легких. Больше всех страдают дети, поскольку у них более узкие дыхательные пути. Особо тревожит учёных, что в составе частиц обнаружены тяжелые металлы, в том числе, медь, железо, алюминий и титан. По всей видимости, они высвобождающиеся из нагревательных элементов и моторов.Авторы напоминают, что в более ранних работах ультрамелкие частицы уже связывали с астмой, сердечно-сосудистыми патологиями, диабетом и воспалениями.

