Загиб желчного пузыря: есть ли риск образования камней?
Помимо загиба желчного, после УЗИ часто можно услышать и такие термины, как перегиб, перекрут и так далее. Некоторые специалисты именно с этим могут связать все остальные проблемы с ЖКТ, которые есть у пациента и выписывают желчегонные средства. Но нужно ли сразу бежать в аптеку?
«Желчный пузырь — это резервуар для хранения желчи, который позволяет желчным кислотам высокой концентрации доставляться в двенадцатиперстную кишку для растворения пищевых липидов. Пузырь имеет тонкий мышечный слой, является подвижным. Но для нас важно не то, как „изгибается“ орган, а сохранена ли его функция», — отмечает эксперт.
Изгиб, перегиб, загиб желчного пузыря — все это не является болезнью! Образование камней такое состояние желчного тоже спровоцировать не может, уверяет доктор.
Стать причиной желчнокаменной болезни могут совсем другие факторы: наследственность, сбои моторной функции желчного, нарушения обмена веществ, врожденные пороки желчного пузыря.
Камни начинают со временем появляться из-за чрезмерной концентрации желчи, из-за нарушения желчеоттока. Поэтому, если на УЗИ диагност увидел перегиб желчного, это не значит, что у вас обязательно появятся камни.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Урология
Добавить комментарий