Загиб желчного пузыря: есть ли риск образования камней?

Узнав, что УЗИ показало загиб желчного пузыря, многие начинают паниковать: теперь точно будут камни! Стоит ли бить тревогу, рассказала доктор Ильнура Макаева.Помимо загиба желчного, после УЗИ часто можно услышать и такие термины, как перегиб, перекрут и так далее. Некоторые специалисты именно с этим могут связать все остальные проблемы с ЖКТ, которые есть у пациента и выписывают желчегонные средства. Но нужно ли сразу бежать в аптеку?«Желчный пузырь — это резервуар для хранения желчи, который позволяет желчным кислотам высокой концентрации доставляться в двенадцатиперстную кишку для растворения пищевых липидов. Пузырь имеет тонкий мышечный слой, является подвижным. Но для нас важно не то, как „изгибается“ орган, а сохранена ли его функция», — отмечает эксперт.Изгиб, перегиб, загиб желчного пузыря — все это не является болезнью! Образование камней такое состояние желчного тоже спровоцировать не может, уверяет доктор.Стать причиной желчнокаменной болезни могут совсем другие факторы: наследственность, сбои моторной функции желчного, нарушения обмена веществ, врожденные пороки желчного пузыря.Камни начинают со временем появляться из-за чрезмерной концентрации желчи, из-за нарушения желчеоттока. Поэтому, если на УЗИ диагност увидел перегиб желчного, это не значит, что у вас обязательно появятся камни.

