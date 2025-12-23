Эндокринолог рассказала, какие продукты влияют на гормональный фон
Для поддержания эстрогена в норме необходимы:
полезные жиры (оливковое масло, авокадо, яйца, сливочное масло);
клетчатка (овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые);
фитоэстрогены (соя, льняное семя, кунжут, чечевица);
крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста);
витамины группы B и магний (зелень, орехи, крупы, субпродукты).
Между тем баланс эстрогена нарушают алкоголь, рафинированные углеводы и сахар, пища с ксеноэстрогенами (например, в пластиковой упаковке).
Для нормального уровня тестостерона важны:
здоровые жиры и холестерин (яйца, авокадо, орехи, жирная рыба);
цинк (устрицы, красное мясо, тыквенные семечки);
витамин D (рыба, яичные желтки);
магний (шпинат, орехи, тёмный шоколад);
достаточная калорийность и белок (жёсткие диеты снижают тестостерон).
Эксперт подчёркивает, что снижают уровень тестостерона избыток сахара и быстрых углеводов, трансжиры и обилие омега-6 (подсолнечное, кукурузное масло), алкоголь, обезжиренные диеты.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий