Эндокринолог рассказала, какие продукты влияют на гормональный фон

Питание влияет на баланс половых гормонов — эстрогена и тестостерона. Врач-эндокринолог, специалист превентивной медицины клиники «Атлас» Ирина Островская в беседе с aif.ru объяснила, что полностью обезжиренная диета может нарушить их синтез, поскольку основой для этих гормонов служит холестерин.

Для поддержания эстрогена в норме необходимы:

полезные жиры (оливковое масло, авокадо, яйца, сливочное масло);
клетчатка (овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые);
фитоэстрогены (соя, льняное семя, кунжут, чечевица);
крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста);
витамины группы B и магний (зелень, орехи, крупы, субпродукты).

Между тем баланс эстрогена нарушают алкоголь, рафинированные углеводы и сахар, пища с ксеноэстрогенами (например, в пластиковой упаковке).

Для нормального уровня тестостерона важны:

здоровые жиры и холестерин (яйца, авокадо, орехи, жирная рыба);
цинк (устрицы, красное мясо, тыквенные семечки);
витамин D (рыба, яичные желтки);
магний (шпинат, орехи, тёмный шоколад);
достаточная калорийность и белок (жёсткие диеты снижают тестостерон).

Эксперт подчёркивает, что снижают уровень тестостерона избыток сахара и быстрых углеводов, трансжиры и обилие омега-6 (подсолнечное, кукурузное масло), алкоголь, обезжиренные диеты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил lavrentiya в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь