Эндокринолог рассказала, какие продукты влияют на гормональный фон

Питание влияет на баланс половых гормонов — эстрогена и тестостерона. Врач-эндокринолог, специалист превентивной медицины клиники «Атлас» Ирина Островская в беседе с aif.ru объяснила, что полностью обезжиренная диета может нарушить их синтез, поскольку основой для этих гормонов служит холестерин.Для поддержания эстрогена в норме необходимы:полезные жиры (оливковое масло, авокадо, яйца, сливочное масло);клетчатка (овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые);фитоэстрогены (соя, льняное семя, кунжут, чечевица);крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста);витамины группы B и магний (зелень, орехи, крупы, субпродукты).Между тем баланс эстрогена нарушают алкоголь, рафинированные углеводы и сахар, пища с ксеноэстрогенами (например, в пластиковой упаковке).Для нормального уровня тестостерона важны:здоровые жиры и холестерин (яйца, авокадо, орехи, жирная рыба);цинк (устрицы, красное мясо, тыквенные семечки);витамин D (рыба, яичные желтки);магний (шпинат, орехи, тёмный шоколад);достаточная калорийность и белок (жёсткие диеты снижают тестостерон).Эксперт подчёркивает, что снижают уровень тестостерона избыток сахара и быстрых углеводов, трансжиры и обилие омега-6 (подсолнечное, кукурузное масло), алкоголь, обезжиренные диеты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки