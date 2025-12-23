Любителей петард и фейерверков предупредили о реальном риске для здоровья
По словам врача, салюты и фейерверки негативно влияют на органы дыхания. Она объяснила, что, когда запускаются салюты, в воздух попадают мелкие частицы металлов — барий, стронций, свинец, медь и другие. «Эти крошечные вещества легко вдыхаются и оседают в легких. Последствия могут быть разными: раздражение дыхательных путей, обострение заболеваний бронхолегочной системы, различные воспалительные реакции дыхательных путей и даже отравление угарным газом», — рассказала Гузь.
Доктор подчеркнула, что частицы, содержащиеся в пиротехнике, остаются в воздухе надолго, особенно в холодную погоду. Постоянное вдыхание таких веществ может влиять на общее самочувствие и работу организма, вызывая усталость, головные боли и нарушение обмена веществ.
Кроме того, как отметила Гузь, пиротехника еще и травмоопасна. Ежегодно тысячи людей попадают в больницы с травмами от использования пиротехники, а пик приходится на новогоднюю ночь. К наиболее частым травмам она отнесла ожоги рук, лица и глаз, баротравмы ушей, легких и носа, рваные раны кистей, переломы.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий