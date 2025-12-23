Кровь как сироп: Врач назвала опасную ошибку в питании - это не жирная свинина

Считается, что показатели давления и холестерина отражают состояние сосудов и риски развития заболеваний сердца. Это, безусловно, важные маркеры, но есть и другие признаки, которые зачастую остаются незамеченными. Об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич, объяснив также, какую ошибку в питании многие допускают.Следует учитывать метаболические сбои, из-за которых кровь становится более вязкой, похожей на сироп. Так запускается формирование атеросклеротических бляшек, отметила врач в своем блоге. "Активно изнашивают сосуды" курение, алкоголь, хронический стресс."Постоянное психоэмоциональное напряжение повышает давление, сахар и холестерин", - отметила врач, добавив, что на воспалительные процессы и повреждение сосудистой стенки нередко указывают скачки глюкозы и стойкое повышение давления.Тревожный маркер, если в покое нижнее давление стабильно выше 90 мм рт. ст. (а верхнее - 135-140 мм рт. ст.).Ускоряет старение сосудов образование жировой прослойки на животе, когда талия более 100 см у мужчин и более 80 см у женщин.Три неочевидных признака слабых сосудов, о которых часто говорят пациенты, не подозревая проблему: ощущение неустойчивости при смене положения тела, "плывущие" перед глазами образы и "туман".Анна Кореневич также добавила, что в ряде случаев первые сигналы слабых сосудов могут маскироваться под усталость, тревогу и то, что многие называют "возрастными изменениями". Обычно, к сожалению, на них не принято обращать внимания, отметила кардиолог.Первым продуктом, который следует убрать из рациона, чтобы сохранить сердце и сосуды здоровыми, является сахар. Врач согласилась, что чаще всего главным врагом люди считают жирное и жареное, отказываются от свинины или не едят сало. Но опасность прежде всего представляет "не какое-то жирное мясо, а сахар", добавила врач. Важно также учитывать размер порции.

