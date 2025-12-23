Эпидемиолог Семейкина рассказала, как отличить грипп от ОРВИ
По ее словам, основным симптомом гриппа является резкое повышение температуры тела до 38-39 градусов.
"При ОРВИ все развивается плавно, температура может не достичь таких значений. При ОРВИ могут быть просто катаральные проявления: насморк, кашель и интоксикация не такая сильная", - подчеркнула эпидемиолог (цитата по РИА Новости).
Семейкина отметила, что прививка защищает человека на 98 процентов от циркулирующего сейчас штамма.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий