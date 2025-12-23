Эпидемиолог Семейкина рассказала, как отличить грипп от ОРВИ

При гриппе резко повышается температура тела и ухудшается общее состояние инфицированного из-за интоксикации. Об этом напомнила заместитель заведующего отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморье Любовь Семейкина.По ее словам, основным симптомом гриппа является резкое повышение температуры тела до 38-39 градусов."При ОРВИ все развивается плавно, температура может не достичь таких значений. При ОРВИ могут быть просто катаральные проявления: насморк, кашель и интоксикация не такая сильная", - подчеркнула эпидемиолог (цитата по РИА Новости).Семейкина отметила, что прививка защищает человека на 98 процентов от циркулирующего сейчас штамма.

