Рак смогут диагностировать по звуку голоса

Мобильное приложение в обозримом будущем сможет выявлять опухоли по звуку голоса владельца телефона. Учёные работают над системой искусственного интеллекта, способной улавливать мельчайшие изменения в голосовом аппарате.Американские и британские исследователи создают мобильное приложение, которое сможет диагностировать различные хронические проблемы со здоровьем всего лишь по звуку голоса человека. Для этого выстраивается система искусственного интеллекта, анализирующая мельчайшие вибрации в речи и дыхании, с помощью которых можно сделать предположение о каких-то нарушениях самочувствия. В настоящий момент авторы этого проекта собирают образцы голоса у разных людей, как здоровых, так и больных.Хорошо известно, что у жертв определенных недугов вроде инсульта или болезни Паркинсона речь нарушается, а у пациентов с легочными расстройствами можно уловить изменения в дыхании. Но появилась надежда на то, что эта компьютерная программа будет выявлять значительно большее число недомоганий, включая даже депрессию и рак.Команда экспертов на основе большого собрания голосов человека будет разделять эту диагностику по 5 направлениям: неврологические расстройства, расстройства голоса, расстройства настроения, респираторные расстройства и педиатрические вроде аутизма или задержки развития речи. Ожидается, что к непосредственному испытанию данная программа сможет подойти уже в следующем году.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки