Врач дал четыре совета для сохранения здоровья зубов в новогодние праздники
Во-первых, по словам Захра, сладости в праздники стоит употреблять в умеренных количествах. Причем лучше приступать к десертам сразу же после основных блюд, а не использовать их в качестве перекуса, пояснил он.
Во-вторых, от карамели и подобных липких сладостей лучше отказаться вовсе, поскольку они разрушают эмаль, предупредил врач. В-третьих, чтобы сохранить здоровье зубов, необходимо пользоваться пастой с фтором, нитью и ополаскивателем для рта. В заключение Захр посоветовал не употреблять кислые напитки, либо пить их исключительно через трубочку, а рот после них полоскать водой.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий