Почему детей полезно возить к морю
Исследователи утверждают, что получившие незабываемые впечатления от морского побережья дети во взрослом возрасте становятся более счастливыми. Опрос показал, что взрослые люди с крепким психическим здоровьем в детстве проводили больше времени на морском побережье. Но не спешите переживать, если поездка на море кажется для вашей семьи накладной, а этот водоём расположен слишком далеко. Заменой морю могут быть и другие водные пространства, включая озёра и реки, лишь бы там был пляж.
По мнению исследователей, если детям нравится проводить время на природе, то и во взрослом возрасте они будут чаще выбираться на свежий воздух. А такие прогулки оказывают крайне благотворное влияние на общее благополучие. Тем более, что множество исследований показывали: пребывание на свежем воздухе уменьшает уровень стресса и укрепляет показатели счастья.
Чем чаще мы бываем на природе, тем больше занимаемся спортом, что полезно не только для тела, но и для души. Физические нагрузки укрепляют психическое здоровье, поскольку позволяют организму выделять большее количество так называемых гормонов хорошего настроения.
