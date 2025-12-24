Людей с болезнями сердца призвали включить в рацион один считающийся вредным продукт
Врач порекомендовал людям с болезнями сердца есть сыр. «Ученые доказали, что кальций и другие компоненты сыра связывают часть жирных кислот, препятствуя их полному всасыванию. Это снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на наличие холестерина и жира», — объяснил Вялов.
Еще одним преимуществом сыра гастроэнтеролог назвал наличие в нем живых бактериальных культур, таких как лактобациллы и бифидобактерии. Врач уточнил, что они полезны для микрофлоры кишечника.
Вялов также напомнил, что во Франции этот продукт является очень популярным, а уровень заболеваний сердца у местных жителей низкий.
