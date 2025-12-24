Храпящих людей предупредили о повышенных рисках инфаркта и инсульта

Храп — это не безобидная особенность организма, а симптом тяжелого заболевания, предупредил невролог, профессор, заслуженный врач Республики Татарстан Эдуард Якупов.Якупов рассказал, что за храпом чаще всего скрывается синдром обструктивного апноэ сна — заболевание, при котором во сне возникают кратковременные остановки дыхания, которые могут длиться от нескольких секунд до минуты и более. Невролог объяснил, что в эти моменты уровень кислорода сильно снижается, что негативно влияет на мозг.«Это можно сравнить с удушением: кровь не поступает, кислород не поступает. Мозг ощущает угрозу и реагирует выбросом кортизола, повышением давления и резким стрессовым ответом», — отметил он.По словам специалиста, исследования последних лет подтверждают, что это повышает риск развития инфаркта, инсульта и рака в четыре-шесть раз.Ранее невролог и сомнолог Инна Богданова назвала основные причины, приводящие к нарушениям сна у современного человека. Главными триггерами нарушений сна в наше время она считает стресс и эмоциональную нестабильность.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки