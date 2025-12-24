Врач развеял главное заблуждение об алкоголе
«На самом деле не существует умеренного или неумеренного употребления алкоголя в плане вреда для организма. Любое количество алкоголя, которое человек употребляет, так или иначе вредит организму на микро- и макроуровне», — предупредил эксперт.
По его словам, негативные последствия для организма наступают даже в том случае, если человек их не замечает. Решетун уточнил, что срок наступления этих последствий зависит от множества факторов, которые нельзя учесть полностью.
Специалист также добавил, что вредит здоровью и красное вино, которое многие считают полезным. Решетун объяснил, что эффект от полезных веществ, которые содержатся в этом напитке, полностью уничтожается вредом, который наносит этиловый спирт.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий