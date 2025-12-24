Врач объяснила, чем опасен пересушенный воздух в квартире

В столичном регионе продолжается отопительный сезон. Воздух в квартирах становится пересушенным не только из-за работающих батарей, но и из-за редких проветриваний. Окна часто полностью закрыты, влажность воздуха заметно снижается. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.«Пересушенный воздух негативно влияет на слизистые оболочки глаз и носоглотки. Количество защитной слизи, выполняющей барьерную функцию, уменьшается. Это делает организм более уязвимым для вирусных инфекций и усиливает склонность к аллергическим реакциям. На этом фоне чаще появляются заложенность носа, чихание, ощущение сухости или, наоборот, слезотечение и раздражение глаз», - отметила специалист.Также в сухом помещении активнее распространяются частицы домашней пыли, продукты жизнедеятельности пылевых клещей, эпителий животных, споры грибов. Эти бытовые аллергены способны как усугубить существующую аллергию, так и впервые спровоцировать ее. Врач Сережина подчеркнула, что если на фоне сухого воздуха симптомы со стороны дыхательных путей или слизистой глаз становятся регулярными и не проходят после проветривания, имеет смысл исключить аллергическую природу этих проявлений. Зимой наиболее удобно проводить диагностику, так как отсутствие контакта с сезонными аллергенами позволяет оценить индивидуальную чувствительность именно к бытовым аллергенам.Кроме того, внимания требуют глаза. В условиях пересушенного воздуха страдает роговица, что повышает риск воспалительных и аллергических заболеваний. А еще может возникать сухость на коже, связанная с перепадом температур и влажности. Подобные проблемы решаются увлажняющими каплями для глаз и защитными кремами для тела.«Для профилактики негативного влияния сухого воздуха рекомендуется регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку и поддерживать оптимальную влажность. В отопительный сезон она должна находиться в пределах 40–60%. Для этого можно использовать бытовые увлажнители воздуха — стационарные или портативные. При закрытых окнах дополнительную поддержку микроклимата могут дать диффузоры с функцией увлажнения», - подытожила собеседница издания.

