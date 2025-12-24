Ранняя седина: можно ли вернуть волосам цвет?

Ранняя седина встречается довольно часто. Считается ли это отклонением от нормы и можно ли заранее предвидеть, когда появятся первые седые волосы?Первая мысль, которая возникает при виде седых волос: «Неужели я уже старею?». На эти и другие вопросы о седине ответила нутрициолог Евгения Новикова.«Седину можно встретить не только у людей в возрасте, но и у молодых. Поседение происходит из-за недостатка меланина. Это пигмент, который отвечает за цвет кожи и волос. Пигментные клетки волосяных фолликулов прекращают вырабатывать пигмент меланин, в результате чего в стержне волоса вместо него накапливается воздух», — объясняет эксперт.Почему же возникает дефицит пигмента? Причины могут быть разные. Некоторые специалисты связывают раннее появление седых волос с малокровием, нехваткой в организме витаминов и минералов, различными патологиями нервной и иммунной систем.Также определенное влияние оказывает ультрафиолетовое излучение (солярий загар на активном солнце).Нередко причиной ранней седины становится неблагоприятная экологическая обстановка в районе постоянного проживания человека. Постоянные стрессы или сильные нервные потрясения также провоцируют седину. Также оказывает влияние и фактор наследственности.Внезапное поседение чаще всего происходит по причине нарушений в работе щитовидной железы и, как следствие, гормонального сбоя в организме.Предвидеть заранее появление седых волос, как и вернуть им природный цвет естественным путем (без химического воздействия с помощью окрашивания) невозможно.Для профилактики ранней седины подходят те же методы, которые мы используем для предупреждения преждевременного старения организма в целом. К ним относится здоровый образ жизни, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки