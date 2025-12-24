Четыре простые привычки омолаживают мозг на восемь лет

Учёные из Университета Флориды обнаружили, что привычки, связанные с психологическим благополучием и образом жизни, способны омолодить мозг.Авторы в течение двух лет наблюдали за 128 взрослыми людьми среднего и пожилого возраста, у многих из которых была хроническая боль из-за остеоартроза. Используя МРТ и машинное обучение, они оценивали «возраст мозга» участников, сравнивая его с биологическим.Анализ выявил чёткую связь: у тех, кто практиковал сочетание из четырёх ключевых привычек, мозг выглядел в среднем на восемь лет моложе своего фактического возраста. К этим привычкам относятся:Оптимизм (позитивный настрой).Качественный глубокий сон.Эффективное управление стрессом.Наличие сильной социальной поддержки.«Поведение, способствующее укреплению здоровья, не только связано с уменьшением боли, но и оказывает существенное положительное воздействие на здоровье мозга», — пояснила руководитель исследования, доцент Кимберли Сибилле.Интересно, что негативные факторы (хроническая боль, низкий доход и образование) были связаны с более старым «возрастом мозга». Однако их влияние со временем ослабевало, в то время как польза от позитивных привычек оставалась сильной и долгосрочной.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки