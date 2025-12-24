Россиянам назвали пять способов быстро избавиться от сильного вздутия живота
По словам Вялова, чтобы быстро устранить вздутие, стоит воспользоваться теплой грелкой, которую необходимо положить на живот. Также при возникновении неприятных ощущений в желудочно-кишечном тракте можно сделать самомассаж живота по часовой стрелке, отметил он.
Еще одним действенным способом избавиться от проблемы врач назвал чай с мятой или фенхелем. Среди других методов он выделил упражнение «велосипед» и пребывание в позе ребенка или лежа на левом боку.
При этом Вялов предупредил, что вздутие живота — это симптом, а не болезнь, поэтому полностью избавиться от него можно только после установления причины. К главным провокаторам проблемы он отнес недостаток ферментов для расщепления пищи, дисбаланс микрофлоры кишечника и его медленную моторику.
