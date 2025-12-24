Россиянам дали четыре совета для профилактики изжоги в новогодние праздники
Прежде всего Янг призвала ограничиться легкими закусками, не принимать после них горизонтальное положение и не есть на ночь. Важно употреблять пищу медленно и спать с приподнятым изголовьем. Причем работает это правило даже лучше таблеток, добавила врач.
Вторая рекомендация Янг — пить теплую воду перед едой и следить за интервалами между приемами пищи. Также, по ее словам, стоит добавить в рацион овсяный кисель, семена льна, коллаген и аминокислоту L-глутамин — они помогут защитить слизистую оболочку желудка от агрессивного воздействия тяжелой пищи. Кроме того, не стоит употреблять провоцирующие изжогу продукты, список которых у каждого человека индивидуален, заключила специалистка.
Иллюстрация к статье:
