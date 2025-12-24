Кардиолог Бойцов назвал главный риск для сердца в новогодние праздники

"Синдром праздничного сердца": Главный кардиолог предупредил, как избежать сердечно-сосудистых проблем в праздничную декадуВ праздничные дни работы у врачей прибавляется, причем это касается и кардиологов. Одно из частых осложнений со стороны сердца на фоне обильной еды и питья, недосыпа и зависания перед телевизором - возникновение аритмии. Об этом предупредил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.У кардиологов даже есть специальный термин: "синдром праздничного сердца", отметил Бойцов.Этот синдром проявляется в виде аритмии (неритмичного сердцебиения). Это состояние, связанное с употреблением алкоголя, может проявиться даже у людей, у которых раньше не было проблем с сердцем и, соответственно, не выявлено сердечно-сосудистых заболеваний."Чаще всего это мерцательная аритмия или другие наджелудочковые нарушения ритма сердца. Они связаны с употреблением алкоголя и особенно с последствиями его употребления на следующий день. Продукты распада этилового спирта, в частности ацетальдегид, провоцируют нарушения процессов распространения электрического импульса по сердцу, и, как результат, развивается аритмия", - уточнил Сергей Бойцов.Клинические проявления этого состояния проявляются по-разному: пульс может и учащаться, и, наоборот, становиться реже."При этом пульс часто бывает трудно прощупать - он как будто "мерцает", что и дало название этому недугу", - объяснил доктор Бойцов.При сбоях в работе сердца могут также отмечаться предобморочные состояния и обмороки, одышка, слабость."Если развивается приступ мерцательной аритмии, то нужно обязательно обращаться за медицинской помощью", - предупредил эксперт.В лечении и профилактике "синдрома праздничного сердца" центральная роль отводится отказу от приема алкоголя, заключил Сергей Бойцов.

