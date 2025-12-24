С 2026 года можно будет консультироваться с врачом онлайн по полису ОМС

1. Контроль на дистанцииВ рамках программы ОМС впервые появилось положение о дистанционном наблюдении за состоянием гипертоников и диабетиков. Два года в нескольких регионах продолжался "пилот" по внедрению платформы "Персональные медицинские помощники", которая обеспечивает непрерывный мониторинг за показателями здоровья таких пациентов, и вот теперь этот опыт будут распространять по всей стране, - пояснил "РГ" - Неделе заместитель гендиректора страховой медорганизации "Капитал МС" Антон Устюгов.Пациентов обеспечивают в поликлинике тонометрами, глюкометрами, а на смартфон устанавливают специальное приложение. Данные после каждого измерения передаются лечащему врачу. Система мониторинга настраивается так, чтобы реагировать на "красные флаги" - опасный уровень показателей для конкретного пациента. Поэтому если к состоянию пациента есть вопросы, врач сразу же об этом узнает и может быстро скорректировать лекарственную терапию, проконсультировать пациента дистанционно или пригласить на очный прием, и если нужно, направить в стационар."Решение о проведении дистанционного наблюдения или о его завершении в отношении каждого пациента принимает его лечащий врач", - отметил Антон Устюгов.2. Защитить от диабетаВ программе диспансеризации теперь есть новое исследование - на гликированный гемоглобин. В стране растет число людей с диабетом второго типа и пограничным состоянием - преддиабетом. Тут очень важна точная и ранняя диагностика. "Поэтому важное решение - включить исследование крови на гликированный гемоглобин в программу диспансеризации", - сообщил замминистра здравоохранения Евгений Камкин. В отличие от обычного анализа, который фиксирует уровень сахара в крови в конкретный момент, тест на гликированный гемоглобин более точный, так как показывает средний уровень сахара за последние 2-3 месяца. Это помогает быстро установить - болен человек или нет. А у пациентов с уже выявленным диабетом анализ показывает, насколько хорошо человек управляет своим уровнем глюкозы в повседневной жизни, и помогает корректировать лечение.Детей с диабетом первого типа теперь лечат с помощью современных технологий. Во-первых, им устанавливают специальные датчики и подключают к системе непрерывного мониторинга глюкозы. В прошлом году такие системы получили более 58 тысяч детей, в 2025-м - уже 63 тысячи. Это избавляет детей от необходимости несколько раз в день колоть пальцы, чтобы определить уровень глюкозы и необходимость в инсулине. Во-вторых, теперь таким детям устанавливают инсулиновую помпу для безболезненного и автоматического введения инсулина. В год помпы получают и обновляют около 5000 детей.Системами непрерывного мониторинга глюкозы теперь будут обеспечивать всех беременных женщин с диабетом.3. Как родить здорового малышаБудущие матери теперь смогут пройти новый, более безопасный и точный тест для проверки здоровья ребенка. Его главное преимущество - для анализа нужна только кровь матери.Это неинвазивный пренатальный тест (НИПТ). Он определяет риск самых частых хромосомных нарушений у плода, например, синдрома Дауна и других. Дело в том, что в крови беременной, помимо ее собственной ДНК, в небольшом количестве циркулирует и ДНК будущего ребенка. Новый метод позволяет "поймать" и изучить эти фрагменты. По ним врачи и оценивают риски.Раньше, до появления этого анализа, врачи могли только предположить риск отклонений у плода по УЗИ и анализам матери. Для точного же ответа требовались инвазивные процедуры: амниоцентез (забор околоплодных вод) или биопсия ворсин хориона. Они проводятся через прокол иглой и несут небольшой, но реальный риск выкидыша.Кроме того, снова расширен скрининг для новорожденных. Теперь в первые дни жизни младенцев проверят на большее число редких наследственных болезней, что позволяет раньше начать лечение.4. Стационар вместо поликлиникиВ Программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи уточнен раздел, посвященный инвалидам. Он включает порядок наблюдения врачом, меры по обеспечению доступности медицинской инфраструктуры (включая возможность использования автомобилей медучреждения), возможности записи к врачу, а также порядок информирования таких пациентов о состоянии их здоровья. В программе также зафиксировано, что некоторым группам инвалидов и маломобильным людям, нуждающимся в постороннем уходе, медицинская помощь может предоставляться на дому.Кроме того, людям с инвалидностью можно пройти диспансеризацию в больнице. Программа углубленной диспансеризации для маломобильных пациентов начала действовать осенью 2025 года и продлена на 2026 год. На практике это выглядит так: если человеку сложно приехать в поликлинику (например, из-за отдаленного проживания и проблем с передвижением), диспансеризацию можно пройти в стационаре с госпитализацией на срок до 3 дней.Если во время обследования обнаружат заболевание, требующее сложного лечения, медорганизация организует дальнейшую помощь. Пациента либо оставят в больнице для лечения, либо направят в другую кинику по профилю заболевания.Если же все будет в порядке и дополнительное обследование и лечение не нужны, результаты диспансеризации придут в личный кабинет на "Госуслугах". За бумажной справкой можно прийти очно.5. Телемедицина по ОМСС 2026 года можно будет консультироваться с врачом онлайн. Это уже практикуют частные клиники, но теперь это направление телемедицины будет включено в базовую Программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи (то есть по ОМС). Главное новшество - раньше удаленно мнение коллег по сложному пациенту мог получить только врач (схема "врач - врач"), например, когда районный доктор советовался со специалистами из федерального центра. Теперь также появится схема "врач - пациент". То есть пациенты смогут напрямую общаться с врачом по видеосвязи для получения консультации, не посещая поликлинику.Цель - доступность и скорость получения квалифицированного мнения. Это особенно важно для жителей отдаленных районов и маломобильных граждан. Задача - сократить сроки ожидания помощи и упростить ее получение.Онлайн-приемы у врачей все активнее входят в нашу жизньКстати, в некоторых регионах (например, в Москве) эта идея уже вовсю работает. И например, к ревматологу в столице можно записаться и на "живой", и на дистанционный прием.Порядок проведения таких телеконсультаций еще должен утвердить Минздрав России. Но главные правила не меняются: пациент сохраняет право выбора врача и медорганизации. Контролировать соблюдение времени ожидания телемедицинской консультации будут страховые медорганизации. О нарушениях они будут сообщать в фонды ОМС и органы здравоохранения, - рассказал Антон Устюгов.6. Помощь вернувшимся с СВОУчастникам СВО медицинская помощь, в том числе и высокотехнологичная, оказывается во внеочередном порядке. Такие пациенты имеют преимущественное право находиться в стационаре в одно-двухместных палатах (при наличии). Отдельно зафиксировано, что и бывшим военным, и членам их семьи оказывается бесплатная психологическая помощь.

