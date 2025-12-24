Чай может оказывать благотворное влияние на здоровье костей у пожилых женщин

Десятилетнее исследование пожилых женщин показало, что у женщин, пьющих чай, кости немного крепче, чем у тех, кто пьет кофе.«Даже небольшое улучшение плотности костной ткани может привести к уменьшению количества переломов в больших группах населения», — сказал соруководитель исследования Энву Лю из Университета Флиндерса в Австралии.В исследовании Лю, недавно опубликованном в журнале Nutrients, в течение 10 лет наблюдали за почти 10 000 пожилых женщин, чтобы сравнить изменения минеральной плотности костной ткани (МПК) у тех, кто пил кофе или чай.Минеральная плотность костной ткани (МПК) является ключевым показателем, используемым для оценки риска развития остеопороза — заболевания, ослабляющего кости.В итоге: хотя умеренное употребление кофе не причиняло вреда, у женщин, которые выпивали более пяти чашек в день, наблюдалась более низкая плотность костной ткани.«Хотя умеренное потребление кофе представляется безопасным, очень высокое потребление может быть нежелательным, особенно для женщин, употребляющих алкоголь», — говорится в пресс-релизе Лю.В общей сложности каждая третья женщина старше 50 лет страдает остеопорозом — заболеванием, которое ежегодно приводит к миллионам переломов.Поскольку миллиарды людей ежедневно употребляют кофе или чай, исследователи заявили о важности понимания того, как эти напитки влияют на кости.Они отметили, что предыдущие исследования дали противоречивые результаты, и лишь немногие из них отслеживали такое большое количество женщин в течение целого десятилетия.В течение периода исследования участники сообщали о потреблении чая и кофе, а для оценки плотности костной ткани использовались методы визуализации.В итоге: у тех, кто пил чай, плотность костной ткани в области бедер была немного выше, чем у тех, кто его не пил.Исследователи признали, что прирост невелик, но добавили, что он статистически значим. Таким образом, это может иметь значение, когда речь идет о здоровье большого населения.Мнения о кофе разделились.Исследование показало, что две-три чашки кофе в день не причиняют видимого вреда. Однако исследователи предупредили, что очень высокие дозы могут негативно сказаться на прочности костей.Они отметили, что женщины с более высоким уровнем потребления алкоголя в течение жизни, по-видимому, особенно уязвимы к негативным последствиям употребления кофе. Чай, в свою очередь, оказывает более выраженное положительное воздействие на женщин, страдающих ожирением.Соавтор исследования Райан Лю отметил, что чай богат соединениями, называемыми катехинами, которые могут помочь замедлить потерю костной массы и стимулировать ее формирование.«Напротив, лабораторные исследования показали, что содержание кофеина в кофе препятствует усвоению кальция и метаболизму костной ткани», — заявил Райан Лю, добавив, что эти эффекты незначительны, и добавление молока помогает их компенсировать.Полученные результаты не означают, что женщинам нужно отказаться от кофе или начать пить чай литрами, отмечают авторы.«Хотя кальций и витамин D остаются краеугольными камнями здоровья костей, то, что находится в вашей чашке чая, также может играть свою роль», — резюмировали авторы исследования. «Для женщин старшего возраста ежедневная чашка чая может быть не просто приятным ритуалом; это может быть небольшим шагом к укреплению костей».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки