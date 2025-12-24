JMIR: Названы компьютерные игры, повышающие уровень счастья

Популярные видеоигры, такие как Super Mario Bros. и Yoshi либо схожие с ними по психологическому воздействию, могут приносить молодым взрослым заметную эмоциональную пользу и уменьшать риски выгорания. Это вывод из нового международного исследования. Работа опубликована в журнале JMIR Serious Games.Научный коллектив выяснил, что знакомые с детства несложные и доброжелательные игры будируют в игроках ощущение «детского восхищения». Так называют особое эмоциональное состояние, что связано с радостью, любопытством и чувством беззаботности. Оно повышает общий уровень счастья, снижая риски эмоционального выгорания.Специалисты начали с углубленных интервью со студентами университетов, а затем провели опрос, позволяющий оценить выявленные закономерности количественно. Респонденты рассказывали, что игры серии Super Mario и Yoshi они воспринимают как способ «передышки» от учебной нагрузки и ощущения жизни в режиме «всегда онлайн». Многие говорили, что эти игры ассоциируются с детством, более простым и спокойным периодом жизни.Опросы подтвердили эти наблюдения. Студенты, ярче ощущавшие «детское восхищение» при игре, в среднем сообщали о повышенном уровне субъективного счастья. Что полностью объясняло связь между этим чувством и низкими рисками выгорания — радость от игры запускала цепную реакцию, которая поддерживала эмоциональное благополучие.Это одно из первых исследований, в которых «детское восхищение» рассматривают в качестве самостоятельного психологического механизма, связывающего повседневный геймплей и ментальное здоровье.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки