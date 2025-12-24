Россиян предупредили о риске опасных заболеваний из-за недосыпа
Гаглошвили утверждает, что из-за недосыпа на 7-30 процентов повышается риск развития гипертонии. Также на 30 процентов увеличивается вероятность возникновения сахарного диабета второго типа. Кроме того, человек может столкнуться со сбоем сердечного ритма, причем риск возрастает на 15-17 процентов на каждый потерянный час сна, подчеркнул доктор.
«Это не гарантия болезни, но тенденция прямая: недосып бьет по давлению, нарушает работу инсулина и провоцирует аритмии», — написал он.
Для улучшения качества сна врач призвал отказаться вечером от гаджетов, установить в спальне комфортную температуру, сократить количество кофе после обеда, ложиться и вставать в одно и то же время, а также провериться на апноэ во сне.
Ранее кардиолог Аурелио Рохас перечислил проявляющиеся во время сна признаки стресса. По его словам, о психологическом дискомфорте говорит поза эмбриона.
