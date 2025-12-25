Победившая рак 106-летняя женщина раскрыла самый простой секрет долголетия
Маргарет Харт из города Хайт, графство Кент, родилась 19 декабря 1919 года. Во время Второй мировой войны она работала медсестрой на скорой помощи, а после вместе с мужем торговала прессой в собственном киоске. Затем Харт открыла магазин модной одежды. Женщина призналась, что тогда ничего не знала о моде и научилась всему с нуля самостоятельно. У Харт с мужем родились двое детей. Сейчас у долгожительницы трое внуков и пять правнуков.
Харт призналась, что у нее нет особого секрета долголетия.
«Просто продолжайте дышать», — пошутила она в ответ на просьбу назвать главную причину долгой жизни.
Когда британке было 99 лет, ей диагностировали рак груди. Однако она не теряла присутствия духа и в итоге справилась с болезнью. Несмотря на почтенный возраст, Харт ведет активный образ жизни, любит готовить, занимается садоводством и ходит с подругами по магазинам.
Вечеринку в честь 106-го дня рождения британки сотрудники пансионата для пожилых, где она живет, совместили с празднованием Рождества. Поздравить Харт пришли родные и друзья. Кроме того, долгожительница получила очередную открытку от короля Карла III и королевы Камиллы.
