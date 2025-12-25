Перечислены способы избежать переедания за новогодним столом

Врач-терапевт Елизавета Лобанова рассказала, как можно избежать переедания за новогодним столом.«Осмотрите стол и мысленно отметьте три-четыре блюда, которые вызывают искренний восторг. Сосредоточьтесь на них», — порекомендовала Лобанова. Если же кто-то настойчиво предлагает попробовать другую еду, специалистка посоветовала вежливо отказаться.Терапевт подчеркнула, что избежать переедания поможет правильная сервировка. Для этого нужно использовать небольшие тарелки, подавать часть закусок в виде мини-канапе или нарезок, а также украшать стол не только едой, но и ветками, шишками и свечами.Лобанова добавила, что важно также перекусить перед застольем. По словам врача, если съесть порцию творога, горсть орехов, банан или йогурт, это позволит избежать волчьего аппетита и переедания.Помимо этого, врач посоветовала много общаться за столом, не смотреть телевизор и не пользоваться телефоном во время еды, есть медленно и практиковать активные паузы. Лобанова уточнила, что важно выходить на свежий воздух, танцевать или играть в активные игры во время застолья.

