Академик РАН Онищенко: никакого гонконгского гриппа нет

Распространяющийся сейчас в России грипп нельзя называть гонконгским, это безграмотно, заявил ТАСС бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

Несколько дней назад в интервью "России 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в нынешнем сезоне превалирует грипп H3N2, так же, как и в 2023-2024 годах.

Как подчеркнул Онищенко, никакого гонконгского гриппа нет, а сообщения о нем являются "безграмотными заявлениями" и "придумками журналистов".

"Есть грипп H3N2, и у него совсем другое название", – сказал ученый.

По словам Онищенко, грипп H3N2 впервые был зарегистрирован в 1973 году, и тогда его действительно называли гонконгским.

"Но за это время он менялся, и это не гонконгский грипп", – подчеркнул он.

