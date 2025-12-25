Терапевт рассказала, как питание влияет на состояние суставов зимой

Важно скорректировать свой рацион. Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала «Чемпионату» о том, как питание влияет на состояние суставов зимой и какие продукты особенно важны в холодный период.«Питание играет ключевую роль в поддержании хрящевой ткани и контроля воспалительных процессов. Стоит добавить в свой рацион продукты, богатые жирными кислотами: лосось, скумбрия, льняное масло, грецкие орехи. Они снижают воспаление», — сказала врач.Также эксперт посоветовала добавить в меню блюда из продуктов с высоким содержанием антиоксидантов (ягоды, тёмная зелень, свекла, чёрный шоколад), источники коллагена (холодец, бульоны из костей в умеренных количествах, соя), цельнозерновые и овощи — они обеспечивают организм клетчаткой и витаминами группы B.При этом стоит ограничить потребление сахара, трансжиров, маринадов и полуфабрикатов. Они провоцируют системное воспаление.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки