Продолжительное сидение в течении дня делает ваше сердце больным - кардиолог

Широко известно, что поддержание формы и физические упражнения являются ключевыми, когда речь идет о нашем здоровье. Хотя это может показаться чем-то вроде обязательства регулярно идти в ногу со временем, это может означать разницу между сохранением здоровья и развитием некоторых потенциально опасных для жизни состояний. А для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, это важно как никогда.Сердечные и сердечно-сосудистые заболевания являются одними из самых больших смертей, вызывая около четверти всех смертей каждый год. Из них наиболее распространенным типом является ишемическая болезнь сердца, которая возникает, когда артерии сужаются из-за накопления жировых веществ вдоль их стенок. Если не лечить, это может иметь разрушительные последствия для организма.Существует ряд факторов, которые могут повысить риск сердечных заболеваний, в том числе нездоровое питание, курение, чрезмерное употребление алкоголя и высокий уровень холестерина. Недостаточное количество упражнений также может способствовать этому.«Упражнения — это ключевая привычка, которую нужно формировать и продолжать на протяжении всей жизни, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Упражнения, которые полезны для здоровья сердца, могут быть в форме активности высокой интенсивности, когда ваше сердце бьется быстро, и вы задыхаетесь, поэтому не можете поддерживать разговор, или в форме активности средней интенсивности, когда вы можете чувствовать свое сердце, но вы все еще можете поддерживать разговор. Рекомендуется либо два часа высокоинтенсивной активности в течение недели, либо 30 минут умеренной активности в течение пяти дней в неделю», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что вы проводите слишком много времени сидя, что является обычным явлением, если вы работаете за столом. Однако, по словам врача, всего два или три перерыва вдали от рабочего стола в день могут снизить риск сердечных заболеваний.Современная жизнь означает, что мы ведем гораздо более малоподвижный образ жизни, чем должны быть. У многих людей есть работа, связанная с длительным сидением, особенно роли, связанные с работой за компьютером.

