Психотерапевт раскрыла способы встретить Новый год в одиночестве без тревоги

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, как снизить тревожность, если человек отмечает Новый год в одиночестве. Способы сделать это она раскрыла в разговоре с изданием РИАМО.«Если вы встречаете Новый год в тишине, это не делает вас хуже или "неполноценным". Это означает лишь одно: у вас есть редкая возможность провести праздник так, как хочется именно вам, а не родственникам, друзьям или сценаристам новогодних реклам», — отметила Крашкина.В первую очередь психотерапевт порекомендовала выбрать самый подходящий для человека формат праздника. По ее словам, можно поехать в другой город, нарядиться и пойти в ресторан, приготовить вкусный ужин дома или просто выспаться. Крашкина отметила, что все эти сценарии одинаково нормальны.Специалистка также посоветовала провести ревизию года и подумать о том, что значимого произошло, что мешало достигать целей и что поможет сделать следующий год лучше. По мнению психотерапевта, это поможет понять, что в течение года произошло намного больше приятных событий, чем человеку кажется.Она также призвала не смотреть фотографии и видео в соцсетях во время одинокой новогодней ночи. Крашкина объяснила, что многие люди, которые публикуют картинки счастливой жизни, на самом деле могут тоже переживать сложности и сталкиваться с одиночеством. «Лучшее решение — выключить телефон хотя бы на вечер», — подчеркнула психотерапевт.Крашкина добавила, что существуют еще несколько способов снизить тревожность. В этом помогут рутинные занятия, любой ручной труд (например, готовка, уборка или рисование), а также общение с другими людьми.

