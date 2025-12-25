Врач Сережина: К новогоднему застолью организм необходимо подготовить
«Постепенно увеличивайте количество продуктов, богатых клетчаткой, таких как свежие овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые каши. Они стимулируют перистальтику кишечника, способствуют выведению шлаков и готовят организм к переработке тяжелой пищи», — отмечает эксперт.
В беседе с корреспондентом РИАМО Сережина посоветовала добавить в свой рацион свеклу, кабачки, тыкву и брокколи, чтобы улучшить работу печени. Также рекомендуется есть больше трех раз в день, но маленькими порциями. На завтрак можно готовить каши, а на ужин легкие супы. Тогда к моменту резкого повышения нагрузки пищеварительные органы будут работать в наиболее оптимальном режиме.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий