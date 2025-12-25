Гипертоникам назвали продукты для контроля артериального давления

Диетолог Фелипе Газони заявил, что гипертоники могут взять артериальное давление под контроль благодаря изменению рациона. Он назвал продукты, которые показаны людям с этим диагнозом.«Бананы, апельсины, шпинат и картофель помогают сбалансировать уровень натрия, что способствует регулированию кровяного давления», — пояснил Газони. Также доктор посоветовал добавить в ежедневное меню овес, поскольку он содержит положительно влияющую на давление клетчатку, и жирную рыбу, которая обладает противовоспалительными свойствами за счет омега-3 жирных кислот.Кроме того, нормализовать артериальное давление помогут миндаль, семена подсолнечника и льна, отметил специалист. Помимо этого, помогут чеснок, так как он содержит вещества, способствующие расслаблению артерий, и свекла, способная улучшать кровообращение. Еще медик порекомендовал как можно чаще употреблять помидоры, так как они благодаря ликопину и другим антиоксидантам обеспечивают защиту сердечно-сосудистой системы.

