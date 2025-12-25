Опасный паразит распространяется среди енотов

Многие еноты являются переносчиками паразитов, которые также могут быть опасны для человека. Например, более половины енотов в Германии заражены енотовым круглым червем, который может вызывать крайне тяжелые инфекции у людей. Увеличение распространения паразита наблюдается и в других европейских странах.Исследователи из Франкфуртского университета имени Гёте и Общества естественных исследований Зенкенберга в рамках исследовательского консорциума ZOWIAC (Зоонозные и экологические последствия инвазивных хищников для дикой природы) изучили распространение енотовых круглых червей и опубликовали свои результаты в журнале Parasitology Research.После побега енотов с пушных ферм или преднамеренного выпуска на волю этот маленький медведь распространился по обширным территориям Центральной Европы, и последствия для местной флоры и фауны до сих пор активно обсуждаются в научном сообществе.Енотовидный круглый червь Baylisascaris procyonis попал в Европу вместе с первыми енотами из Северной Америки в начале 20-го века, и в настоящее время Германия считается основным ареалом распространения обоих видов в Европе, поясняют исследователи.Круглые черви живут в тонком кишечнике енота, и самки откладывают до 180 000 яиц в день, которые попадают в окружающую среду с фекалиями. При достаточной температуре и влажности они затем развиваются в инфекционные личинки в течение двух недель, которые могут выживать в течение нескольких лет, продолжают эксперты.Если инфекционные яйца случайно попадают в организм, например, после контакта рук с почвой, водой или предметами, загрязненными енотовыми фекалиями, это может привести к серьезному инфекционному заболеванию, известному как байлисаскаридоз.Эти круглые черви живут в тонком кишечнике енота, и самки откладывают до 180 000 яиц в день, которые попадают в окружающую среду с фекалиями. «Этот паразит также может инфицировать людей и вызывать состояние, называемое миграцией личинок, при котором мигрирующие личинки могут повреждать ткани и органы», — объясняет автор исследования профессор Свен Климпель из Франкфуртского университета имени Гёте.«Если личинки достигают центральной нервной системы, заболевание может иметь серьезные последствия. Из-за частого контакта рук со ртом в первую очередь страдают маленькие дети», — добавляет соавтор исследования Анне Штайнхофф также из Франкфуртского университета имени Гёте.Енотовидный круглый червь может вызывать у людей тяжелые заболевания, включая смертельное повреждение головного мозга, хотя на сегодняшний день в Европе задокументировано только три случая так называемого байлисаскаридоза. Все три привели к необратимой потере зрения, сообщает группа исследователей.«Кроме того, предполагается, что многие случаи остаются незамеченными или диагностируются неправильно из-за неспецифических симптомов», — добавляет профессор Климпель. Кроме того, отсутствие специфических диагностических тестов в Европе еще больше осложняет диагностику у людей.Енотовый круглый червь может вызывать у людей тяжелые заболевания, включая смертельное повреждение головного мозга, хотя до настоящего времени в Европе было задокументировано всего три случая байлисаскаридоза. По данным исследовательской группы, окончательный диагноз в настоящее время возможен только в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США и Канаде.Для оценки распространенности енотового круглого червя исследователи провели вскрытие 146 енотов из Германии. Они также проанализировали доступные научные исследования и данные об инфицировании по всей Европе.Из 146 енотов из Германии 66,4% были инфицированы Baylisascaris procyonis. Однако наблюдались значительные региональные различия. По данным исследовательской группы, в Гессене было инфицировано 77,4% енотов, по сравнению с 51,1% в Тюрингии и 52,9% в Северном Рейне-Вестфалии.«Результаты показывают как расширение ареала распространения круглого червя, так и стабильно высокий уровень заражения в немецких популяциях енотов», — подчеркивает Климпель.В целом, круглые черви распространены среди диких енотов в девяти европейских странах, преимущественно в Центральной Европе. Кроме того, инфекции были обнаружены у енотов или других животных, содержащихся в неволе, еще в трех странах, добавляют исследователи.«Исследования показывают устойчивое расширение ареала паразита в Европе. Распространение круглого червя связано с продолжающимся распространением его окончательного хозяина, енота, который теперь встречается по всей Европе», — резюмирует профессор Климпель.Более того, фактическое распространение круглого червя, вероятно, значительно недооценено из-за недостаточного или отсутствующего сбора данных, а урбанизация популяций енотов вызывает особую тревогу, поскольку это увеличивает вероятность контакта людей с зараженными территориями.

