Эксперт рассказал, нужно ли применять мази и гели для суставов в холодную погоду
Разогревающие мази с капсаицином или экстрактом перца улучшают микроциркуляцию. Но использовать их нужно осторожно, чтобы не вызвать раздражение. Нестероидные противовоспалительные препараты в форме гелей эффективны при первых признаках скованности или лёгкой боли. Хондропротекторы местного действия менее изучены, но могут оказывать поддерживающий эффект.
