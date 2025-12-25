Metro: Врач объяснила временную глухоту после оргазма

Кратковременная утрата слуха или чувство «заложенности» ушей после оргазма появляется на фоне оттока крови от улитки — органе слуха, что расположен во внутреннем ухе. Ещё одна вероятная причина - изменение «нейронной модуляции» мозга. Об этом изданию рассказала эксперт по сексуальному здоровью из Британии Сара Мулиндва.Специалист утверждает, что снижение качества слуха после оргазма порой возникает как у мужчин, так и у женщин. Данный феномен называют транзиторным шумом в ушах, его причиной становится изменение давления во внутреннем ухе. Слуховое восприятие, как правило, возвращается в норму через несколько минут.Эксперты поясняют, что оргазм провоцирует скачок пульса и артериального давления, что может искажать процессы обработки звука. В процессе секса кровь естественным образом отливает от верхней половины тела, а даже в силу вступает «эффект домино», поясняет Мулиндва.Временную потерю слуха может вызвать и нейронная модуляция или «перегрузка мозга». При оргазме мозг активно работает, вырабатывает дофамин, окситоцин и прочие гормоны. Что и приводит к временному снижению активности в областях, отвечающих за слух, активируя участки, связанные с системой вознаграждения.Но эти изменения продолжаются не дольше пяти минут. Если ощущения длятся дольше и дополняются звоном в ушах или потерей равновесия , нужно обратиться к врачу, поскольку эти симптомы могут указывать на гипертонию.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки