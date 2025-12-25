Metro: Врач объяснила временную глухоту после оргазма
Специалист утверждает, что снижение качества слуха после оргазма порой возникает как у мужчин, так и у женщин. Данный феномен называют транзиторным шумом в ушах, его причиной становится изменение давления во внутреннем ухе. Слуховое восприятие, как правило, возвращается в норму через несколько минут.
Эксперты поясняют, что оргазм провоцирует скачок пульса и артериального давления, что может искажать процессы обработки звука. В процессе секса кровь естественным образом отливает от верхней половины тела, а даже в силу вступает «эффект домино», поясняет Мулиндва.
Временную потерю слуха может вызвать и нейронная модуляция или «перегрузка мозга». При оргазме мозг активно работает, вырабатывает дофамин, окситоцин и прочие гормоны. Что и приводит к временному снижению активности в областях, отвечающих за слух, активируя участки, связанные с системой вознаграждения.
Но эти изменения продолжаются не дольше пяти минут. Если ощущения длятся дольше и дополняются звоном в ушах или потерей равновесия , нужно обратиться к врачу, поскольку эти симптомы могут указывать на гипертонию.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий