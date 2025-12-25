Раскрыт неожиданный фактор роста инфарктов в праздничные дни
Эксперты связывают этот рост сразу с несколькими факторами. Среди них — переедание и избыток соли, употребление алкоголя, эмоциональный стресс, холодная погода, заставляющая сердце работать интенсивнее, а также откладывание обращения за медицинской помощью из-за семейных застолий. Врачи отмечают, что многие игнорируют тревожные симптомы, не желая «портить праздник».
Классические признаки сердечного приступа могут быть неочевидными: помимо боли или давления в груди они включают одышку, дискомфорт в руках, спине, шее или челюсти, холодный пот, тошноту, головокружение и резкую усталость. Специалисты подчеркивают, что при появлении таких симптомов счет идет на минуты, и ожидание улучшения состояния может стоить жизни.
Медики советуют в праздничные дни соблюдать умеренность в еде и алкоголе, не забывать о приеме назначенных лекарств и избегать резких нагрузок на холоде. При этом они отмечают и защитный эффект положительных эмоций: смех и радость способны улучшать кровоток и снижать нагрузку на сердце — при условии, что тревожные сигналы организма не остаются без внимания.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Кардиология
Добавить комментарий