Раскрыт неожиданный фактор роста инфарктов в праздничные дни

В период новогодних и рождественских праздников риск сердечных приступов резко возрастает, предупреждают медики. По данным службы экстренной помощи American Medical Response, число кардиологических вызовов увеличивается примерно на 30 процентов уже в канун Рождества, а исследования Американской кардиологической ассоциации показывают: больше всего смертей от инфаркта приходится на последнюю неделю декабря, с пиком 26 декабря и 1 январяЭксперты связывают этот рост сразу с несколькими факторами. Среди них — переедание и избыток соли, употребление алкоголя, эмоциональный стресс, холодная погода, заставляющая сердце работать интенсивнее, а также откладывание обращения за медицинской помощью из-за семейных застолий. Врачи отмечают, что многие игнорируют тревожные симптомы, не желая «портить праздник».Классические признаки сердечного приступа могут быть неочевидными: помимо боли или давления в груди они включают одышку, дискомфорт в руках, спине, шее или челюсти, холодный пот, тошноту, головокружение и резкую усталость. Специалисты подчеркивают, что при появлении таких симптомов счет идет на минуты, и ожидание улучшения состояния может стоить жизни.Медики советуют в праздничные дни соблюдать умеренность в еде и алкоголе, не забывать о приеме назначенных лекарств и избегать резких нагрузок на холоде. При этом они отмечают и защитный эффект положительных эмоций: смех и радость способны улучшать кровоток и снижать нагрузку на сердце — при условии, что тревожные сигналы организма не остаются без внимания.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки