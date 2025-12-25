Назван способ остановить варикоз на ранней стадии
Врач отметил, что эффект достигается за счет улучшения кровообращения. Это может быть очень полезно при начальной стадии варикозной болезни, когда появляются самые первые изменения. «Важно, чтобы такие ванны были именно с прохладной водой, а не холодной, не нужно допускать замерзания», — предупредил Кондрахин.
Также стоит внимательно следить за продолжительностью процедуры. По словам специалиста, она не должна быть дольше пяти минут. Если пренебрегать этими правилами, можно заболеть и усугубить общее состояние здоровья. Чтобы не допустить этого, он посоветовал сначала проконсультироваться с врачом.
Кондрахин добавил, что при отсутствии противопоказаний охлаждающие ванны не только помогут предотвратить варикоз, но и станут первым этапом закаливания. По его словам, регулярные процедуры тренируют терморегуляторные механизмы, благодаря которым организм быстрее и эффективнее реагирует на изменения окружающей среды.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий