Назван способ остановить варикоз на ранней стадии

Охлаждающие ванны могут помочь остановить на ранней стадии варикозное расширение вен. Этот способ профилактики заболевания назвал старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин в разговоре.Врач отметил, что эффект достигается за счет улучшения кровообращения. Это может быть очень полезно при начальной стадии варикозной болезни, когда появляются самые первые изменения. «Важно, чтобы такие ванны были именно с прохладной водой, а не холодной, не нужно допускать замерзания», — предупредил Кондрахин.Также стоит внимательно следить за продолжительностью процедуры. По словам специалиста, она не должна быть дольше пяти минут. Если пренебрегать этими правилами, можно заболеть и усугубить общее состояние здоровья. Чтобы не допустить этого, он посоветовал сначала проконсультироваться с врачом.Кондрахин добавил, что при отсутствии противопоказаний охлаждающие ванны не только помогут предотвратить варикоз, но и станут первым этапом закаливания. По его словам, регулярные процедуры тренируют терморегуляторные механизмы, благодаря которым организм быстрее и эффективнее реагирует на изменения окружающей среды.

