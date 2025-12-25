Специалист объяснил, как безопасно использовать бенгальские огни

Бенгальские огни считаются одним из самых популярных видов пиротехники и традиционно используются во время новогодних праздников. Многие зажигают их прямо в квартире под бой курантов, однако делать этого не рекомендуется. Об этом рассказала преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Марина Рудакова.В состав бенгальских огней, сообщает "Волгоградская правда.ру", входят горючие вещества, окислитель, связующие компоненты и иногда добавки, отвечающие за цвет. Белесый дым, который появляется при их горении, представляет собой аэрозоль. Во время сгорания металлические опилки окисляются и превращаются в мельчайшие твердые частицы оксидов металлов, которые мы видим в виде белого дыма в воздухе.Такой дым особенно опасен для детей, людей с бронхиальной астмой и чувствительными дыхательными путями — он может вызвать кашель, першение в горле и раздражение слизистых. Кроме того, частицы оксидов металлов оседают на мебели, текстиле и других поверхностях. Поэтому, чтобы избежать вреда для здоровья, бенгальские огни лучше использовать на открытом воздухе, подальше от детей и домашних животных.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки