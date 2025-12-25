Ортодонт рассказала, как предпраздничный стресс отражается на здоровье зубов

Предновогодняя суета — подготовка, дедлайны, шопинг — может негативно отразиться на здоровье зубов, спровоцировав непроизвольное сжимание челюстей (бруксизм). Об этом «Чемпионату» рассказала ведущий ортодонт Eurokappa Clinic Марьяна Барагунова.«Бруксизм чаще проявляется в периоды повышенного эмоционального напряжения. В конце года, когда добавляется суета подготовки к праздникам, большое количество задач и общая нагрузка, у некоторых пациентов такие проявления становятся более заметными», — пояснила Барагунова.При этом стресс не единственная причина. Проблема часто имеет комплексный характер: нарушения прикуса, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, чувствительная нервная система и даже качество сна.По словам специалиста, бруксизм может приводить к повышенной стираемости зубов, появлению трещин эмали и дополнительной нагрузке на височно-нижнечелюстной сустав. При сжатии зубов давление на сустав возрастает в несколько раз, что нередко вызывает напряжение в области висков и провоцирует головные боли.«Пациенты часто отмечают утреннюю скованность, болезненность при открывании рта и ощущение утомлённых жевательных мышц», — добавила врач.Чтобы снизить риски, врач рекомендует контролировать положение челюсти в течение дня: зубы должны оставаться разобщёнными, а язык — находиться у нёба. При склонности к бруксизму полезны разминки для жевательных и шейных мышц, ограничение кофеина во второй половине дня и соблюдение режима сна. В отдельных случаях может потребоваться ночная капа для защиты зубов и суставов.«В конце года организм работает в условиях повышенного напряжения, и зубочелюстная система реагирует на него одной из первых. Важно вовремя замечать сигналы и не игнорировать дискомфорт».Врач добавила, что в период подготовки к праздникам стоит постараться уменьшить уровень стресса: Новый год — время приятных событий и спокойный настрой поможет встретить его с хорошим самочувствием.

