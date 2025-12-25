Medicine: Жир вокруг внутренних органов не провоцирует деменцию напрямую
Авторами были проанализированы данные 1323 американцев в возрасте 60 лет и старше, которые собрали в рамках обследования NHANES за 2011-2014 годы. Чтобы оценить висцеральное ожирение, использовался индекс висцеральной жировой ткани (VAI).
Данный показатель рассчитывают исходя из окружности талии, индекса массы тела, уровня триглицеридов и «хорошего» холестерина HDL. Учёные оценили и когнитивные функции, при помощи тестов на память, речевой беглости и скорости обработки информации.
На первом этапе аналитики повышенный VAI коррелировал с более слабыми результатами, в первую очередь, по скорости мышления и концентрации внимания. Но когда эксперты учли социально-демографические факторы, образ жизни и сопутствующие состояния, включая гипертонию и нарушение липидного обмена, данная связь утратила статистическую значимость.
Учёные пришли к выводу, что ранее отмеченные различия следует объяснять не самим объемом висцерального жира, а кардиометаболическими и социальными факторами, которые с ним связаны. Что не отменяет других данных о вреде висцерального ожирения для здоровья в целом.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий